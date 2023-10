Nach Amokfahrt: Einweisung in die Psychiatrie beantragt

Er soll seine Frau mit einem Messer in Bauch und Rücken gestochen und auf der Flucht mit einem Auto zwei Polizisten gerammt haben: Drei Menschen wurden am 9. Jänner innerhalb weniger Stunden schwer verletzt. Nach der Amokfahrt eines 41-jährigen Irakers im Großraum von Linz hat die Staatsanwaltschaft Linz bei Gericht den Antrag gestellt, den an paranoider Schizophrenie leidenden Mann in ein forensisch-therapeutisches Zentrum (früher Anstalt für geistig abnorme Rechtsbrecher) einzuweisen.