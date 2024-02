Nach 8 Jahren hinter Gittern: "Er hat noch keinen einzigen Tag Freigang bekommen"

Freigänge am Ende der Haft sollen zur Resozialisierung beitragen.

Wie berichtet musste sich der inzwischen 49-jährige Oberösterreicher am Freitag erneut vor Gericht verantworten. Ihm wird Widerstand gegen die Staatsgewalt vorgeworfen, weil er Gewalt angedroht haben soll für den Fall, als Nichtraucher in eine Raucherzelle verlegt zu werden.

Der Strafverteidiger des Verurteilten übt nach der vertagten Verhandlung im Gespräch mit den OÖN heftige Kritik am Strafvollzug. "Nach rund acht Jahren Gefängnis befindet sich mein Mandant eigentlich im sogenannten Letztvollzug", sagt Mauhart. Gerade in dieser Phase sei es vorgesehen, dem Häftling Aus- und Freigänge zu gewähren. Der Sinn: Die Inhaftierten sollen Kontakte nach "draußen" knüpfen, um sich auf die Zeit in Freiheit vorzubereiten, zum Beispiel für die Suche nach einem Job.

Schuldspruch wegen Totschlags

"Mein Mandant ist der einzige Häftling Österreichs, der nach so langer Zeit noch nicht einmal einen einzigen Tag Freigang bekommen hat", kritisiert Mauhart.

Angeklagt wurde der Leondinger damals wegen zweifachen Mordes, die Geschworenen entschieden damals aber – durchaus überraschend – auf Totschlag. Das Ersturteil lautete sieben Jahre Freiheitsstrafe, das Oberlandesgericht erhöhte diese auf neun Jahre. Nach einer weiteren Schadenersatzzahlung bekam der Verurteilte eine nachträgliche Strafmilderung: die seither gültige Freiheitsstrafe von rund acht Jahren soll heuer im August enden.

