Nach 48 Jahren ist der Westring endlich fix verankert

LINZ. Gut Ding braucht Weile, sagt der Volksmund. Falls diese Weisheit zutrifft, wird der Westring gemessen an seiner Planungszeit wohl die beste Autobahn der Welt.

Mit geballter politischer Prominenz wurde gestern der Baubeginn der A26 in Linz gefeiert. Bild: Alexander Schwarzl

Nach Jahren der juristischen Auseinandersetzung wurde gestern der erste Anker der 306 Meter langen Autobahn-Hängebrücke über die Donau symbolisch in den Felsen versenkt. Verkehrsminister Norbert Hofer (FP) war für den Festakt extra nach Linz gereist: "Es ist ein sehr guter Tag für Linz, ein sehr guter Tag für Oberösterreich", so Hofer, begleitet von Pfiffen einiger Demonstranten, die unterhalb der Baustelle auf der Bundesstraße gegen den Westring demonstrierten.

Hofer erneuerte gestern seine Forderung nach einer Beschleunigung bei Genehmigungsverfahren großer Infrastrukturprojekte: "Natürlich müssen alle Anrainerrechte und Umweltinteressen gewahrt bleiben. Sobald aber alle Fakten auf dem Tisch liegen, muss eine Entscheidung getroffen werden. Wir müssen rasch sein bei der Umsetzung jener Vorhaben, die uns wichtig sind."

Video: Die Spitzen aus Politik und Wirtschaft im Interview mit OÖN-TV

Stadt der Brücken-Baustellen

Landeshauptmann Thomas Stelzer (VP) rechnet damit, dass der Westring eine "wesentliche Entlastung für die Linzer" bringen werde. Kein anderes Infrastrukturprojekt in Österreich sei derart "vielfältig geprüft, beeinsprucht und judiziert" worden wie die A26.

Infrastrukturlandesrat Günther Steinkellner (FP) verwies auf die insgesamt rege Bautätigkeit an der Donau in Linz. "Wir bauen derzeit mehr Brücken, als es momentan in Linz überhaupt gibt", sagte er mit Verweis auf die beiden im Bau befindlichen Bypässe der Autobahnbrücke und die Neuerrichtung der Eisenbahnbrücke. An seinen Parteifreund Verkehrsminister Hofer gewandt fügte er hinzu: "Wir werden bald über die fünfte Linzer Brücke für die Osttangente reden müssen."

Auch Bürgermeister Klaus Luger (SP) erinnerte an die langgezogenen rechtlichen Kontroversen, die der Genehmigung für den Westring vorangegangen waren: "Mit dem heutigen Baustart geht ein Wunsch eines Großteils der Linzer trotz Wanderfalken und Feuersalamander in Erfüllung." Dass das Projekt überhaupt umgesetzt werden konnte, sei "einem Schulterschluss zwischen Bund, Land und der Stadt Linz" geschuldet.

Aktivsten protestierten auch am Donnerstag gegen den Westring

Daran, dass der Westring eine verkehrspolitische Notwendigkeit darstellt, hat Verkehrsstadtrat Markus Hein (FP) keinen Zweifel: "300.000 Fahrten pro Tag überschreiten täglich die Linzer Stadtgrenze. Unsere Aufgabe ist es, dafür die nötigen Voraussetzungen zu schaffen."

Worte des Dankes für seine Angestellten fand Asfinag-Vorstand Hartwig Hufnagl. "Eine beharrliche Gruppe toller Mitarbeiter hat dieses Projekt vorangetrieben und stets daran geglaubt." Beinahe 50 Jahre nach den ersten Planungen hat sich dieser Glaube nun tatsächlich bezahlt gemacht.

Der erste Bauabschnitt in Zahlen

306 Meter lang und 25 Meter breit wird die Westring-Hängebrücke über der Donau. 2020 soll sie fertiggestellt sein. Für das Jahr 2023 ist die Verkehrsfreigabe geplant.

100 Anker, die hoch über der Donau bis zu 70 Meter tief im Felsen und Erdreich versenkt werden, werden die Brücke halten. Im Frühjahr 2020 wird über die Donau eine Lastenseilbahn gebaut, die die einzelnen Stahlseile über die Donau ziehen wird.

240 Millionen Euro werden in die Westring-Brücke und ihre Anschlussstellen auf beiden Seiten der Donau investiert

85 Tonnen wiegt jedes der gewaltigen Stahlseil-Bündel, die die 13.000 Tonnen schwere Westring-Hängebrücke über der Donau tragen werden.

