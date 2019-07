Nach 35 Jahren: Brandstifter in Wels vor Gericht 

Der Grund für die verspätete Verhandlung, 35 Jahre nachdem der Angeklagte die Taten begangen haben soll: Die Einschätzung hinsichtlich seiner Verhandlungsfähigkeit hatte sich geändert. Dem Mann wurde vorgeworfen, im Jahr 1984 in einer Lagerhalle in Wels an drei verschiedenen Stellen zu drei unterschiedlichen Zeitpunkten Feuer gelegt haben. In dem Gebäude befand sich unter anderem eine Firma, die dem Großvater des Beschuldigten gehörte.

Das Motiv für die Taten ließ sich am Mittwoch vor Gericht nicht endgültig klären. Der 68-Jährige gab an, dass ihn die starken Migräne-Attacken, unter denen er damals gelitten habe, dazu verleitet hätten. Die Geldprobleme, die der Beschuldigte zum Tatzeitpunkt hatte, dürften nicht der Grund gewesen sein: Zwar erhielt sein Großvater nach den Bränden eine Versicherungsleistung, er selbst hatte jedoch keine zu erwarten.

Nach den Vorfällen selbst wurde der Mann zwar als Verdächtiger ausgeforscht, jedoch von einem Gutachter aufgrund verschiedener psychischer und körperlicher Gebrechen für verhandlungsunfähig erklärt. Diese Einschätzung der Sachverständigen änderte sich erst im Vorjahr – weshalb er nun vor Gericht stand. Der 68-Jährige wurde wegen dreifacher Brandstiftung zu 14 Monaten bedingter Haft verurteilt. Vom Vorwurf der fahrlässigen Krida, derentwegen er ebenfalls angeklagt war, wurde er dagegen freigesprochen. Das Urteil ist nicht rechtskräftig.