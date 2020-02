Nach 31 Einbrüchen: Modus Operandi entlarvte Trio

Die Slowaken, 30, 37 und 65 Jahre alt, drehten offenbar immer die Schließzylinder aus den Eingangstüren und verschafften sich so Zutritt zu Wohnungen. Insgesamt liegt der Wert des Diebesguts im sechsstelligen Eurobereich, informierte die Landespolizeidirektion am Freitag.

Das Trio ist bereits einschlägig bekannt. Der jüngste der Bande wurde bereits wegen gleich gelagerter Delikte in der Schweiz verhaftet, der 65-Jährige im Jänner in Niederösterreich. Der 37-Jähriger wurde schließlich in seinem Heimatland geschnappt, er soll demnächst ausgeliefert werden. Wie sich herausstellte, saßen die beiden älteren schon 2016 wegen Einbruchsdiebstahls in Österreich Haftstrafen ab.

Die Einbruchserie in Ober- und Niederösterreich hat sich im Frühjahr 2019 ereignet, im November kam es in dieser Region erneut zu Einbrüchen mit demselben Modus Operandi, so die Polizei. Dadurch sei es gelungen, die Täter zu fassen.

