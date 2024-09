Nach 25 Jahren Planung: A7-Halbanschluss eröffnet

Gestern, 16 Uhr, war es so weit: Nach 25 Jahren Ideen- und Planungsfindung und eineinhalbjähriger Bauzeit fuhren die ersten Autos über den neuen Halbanschluss der Mühlkreisautobahn (A7) nach Auhof beziehungsweise in die Gegenrichtung. 27 Millionen Euro kostete die Errichtung, Bund, Land und Stadt dritteln sich den Betrag. Die Erdbewegung war enorm, das brachten auch einige Protestierende mit ihrem Plakat "Stopp dem Autobahnwahn" zum Ausdruck.

Hartwig Hufnagl, Vorstand der Asfinag, griff die Proteste auf und sprach von 14.000 Quadratmetern Magerwiese, die als Kompensation angelegt wurden, zudem seien 20.000 Quadratmeter neu und wiederaufgeforstet worden. Insgesamt investiere die Asfinag 273 Millionen Euro pro Jahr in Oberösterreich – von 2024 bis 2029 werden es zwei Milliarden Euro sein. Die größten Projekte sind die Weiterführung des Freinbergtunnels von der neuen Linzer Westringbrücke (A26) zum Bahnhof, der zu errichtende Lärmschutz von Enns bis Linz, die in Bau befindliche Aurachbrücke bei Regau sowie die Mühlviertler Schnellstraße (S10) bei Rainbach – derzeit im Bau.

Video: Die OÖN haben den neuen Halbanschluss der Mühlkreisautobahn getestet

Bedeutung für Bildungsstandort

Die anwesenden Politiker hoben die Bedeutung der Anschlussstelle für die Bildungseinrichtungen in Auhof, allen voran die Johannes-Kepler-Universität sowie den Science-Park, hervor. Und für die hier geplante Digital-Universität (IT:U), die an der Einmündung der Anschlussstelle in die Altenberger Straße errichtet werden soll.

Planungsstadtrat Dietmar Prammer (SP) und Verkehrsstadtrat Martin Hajart (VP) hoben die Bedeutung der neuen Anschlussstelle für die Bewohner hervor – es werde zu einer merklichen Verkehrsentlastung kommen, sagte Prammer. Immerhin, so Hajart, hätten sich die Bewohner von Auhof und Dornach jahrzehntelang für eine Verkehrsentlastung starkgemacht – "es freut mich, dass wir sie jetzt haben". Stadtrat Michael Raml (FP) und Verkehrslandesrat Günther Steinkellner (FP) haben bei der Gelegenheit in die Zukunft geblickt – Richtung Osttangente. "Die ist für Linz und Oberösterreich entscheidend", sagte Steinkellner, damit der Bindermichl-Tunnel nicht im Verkehr ersticke, wenn die Autobahn in Tschechien Richtung Oberösterreich 2027 fertig sei. Steinkellner schmerze es allerdings, dass die Stadtbahn nachhinke, die "gleich hier an dieser Stelle" von Linz herausgeführt und bis nach Gallneukirchen und Pregarten gebaut werden soll.

Für Landeshauptmann Thomas Stelzer (VP) ist der Halbanschluss ein Signal für jene, die im Land investieren und es weiterbringen wollen. "Es wird hier bei uns, dank Asfinag, die nötige Infrastruktur gemacht." Am Ende wünschte er unfallfreie Fahrt.

Autor Manfred Wolf

