Nach 1,7 Millionen Fotos ist Schluss

Aller Anfang ist bekanntlich schwer, aber am Ende ist es auch nicht viel leichter. Wenngleich der Linzer Chris Hinterobermaier, Erfinder und Mastermind des weltgrößten Fotokunstwettbewerbes namens Trierenberg Super Circuit, den Zeitpunkt für den Schlussakt als passend empfindet.

30 Jahre, nachdem sich der leidenschaftliche und erfolgreiche Fotograf dachte, es wäre doch lässig, in Linz als Mitglied des Fotoclubs des Polizeisportvereins einen Wettbewerb auf die Beine zu stellen, kann er mit Stolz von sich behaupten, damit einen Nerv getroffen zu haben. "Wir hatten damals kein Budget, keinen Businessplan, nur Begeisterung", erinnert er sich an den Anfang.

Die Möglichkeit, "ein paar Bilder in der Polizeidirektion an die Wand hängen zu können", wollte man nutzen. Und da Hinterobermaier zumindest in der Szene aufgrund seiner Erfolge ein paar Kontakte hatte, war er sich sicher, dass ein paar Bilder schon kommen würden. Am Ende war der Zulauf "überragend" und 15.000 Fotos wurden eingeschickt.

Übergeschnappt ist das Team um ihn deshalb nicht, aber man wollte im Jahr darauf noch einen zweiten Wettbewerb machen und dann aufhören. Aus dem Plan wurde nichts, wie die Geschichte lehrt. Denn der Wettbewerb wuchs sich aus, bekam prominente Förderer, und aus dem begeisterten Fotografen wurde der leidenschaftliche Wettbewerbsgestalter, der mit seiner Eventagentur "Mr. Super Circuit" wurde. Für die nach 30 Jahren letzte Ausgabe des Wettbewerbes, dessen beste Bilder in einer Überblendshow noch einmal durch das Land touren, wurden 150.000 Fotos aus 125 Ländern eingereicht.

Insgesamt 1,7 Millionen Fotos wird Hinterobermaier über die drei Jahrzehnte betrachtet und begutachtet haben. Mit vielen Lieblingsbildern, die aber noch interessanter werden, wenn man die Geschichten dahinter kennt.

Wo das eine endet, beginnt das andere. Das gilt übrigens auch für Hinterobermaier. "Es wird etwas Neues geben", sagt er, und es ist kein Geheimnis, dass es mit Fotos zu tun haben wird. Mehr wollte er noch nicht verraten.

Bildershow „Die besten Fotos der Welt in OÖ“

Linz: 26. und 27. September, 17 und 19.15 Uhr

Power Tower, Energie AG

26. und 27. September, 17 und 19.15 Uhr Power Tower, Energie AG Braunau: 10. Oktober, 19 Uhr, VAZ

10. Oktober, 19 Uhr, VAZ Wels: 11. Oktober, 19 Uhr, Stadthalle

11. Oktober, 19 Uhr, Stadthalle Steyr: 12. Oktober, 19 Uhr, Stadtsaal

12. Oktober, 19 Uhr, Stadtsaal Gmunden: 18. Oktober, 19 Uhr, Stadttheater

18. Oktober, 19 Uhr, Stadttheater Karten: Hotline 0664/3304633

Autor Reinhold Gruber Lokalredakteur Linz Reinhold Gruber

