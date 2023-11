Nach tödlicher Beißattacke: Elmos Besitzerin beruft gegen landesweites Hundeverbot

Gedenken an der Stelle, an der Herta A. verstarb

Ihr Anwalt erhebt in einem Brief heute die entsprechende Beschwerde gegenüber dem Naarner Bürgermeister Martin Gaisberger (VP). Dieser hatte nach der tödlichen Beißattacke ein landesweites Hundehalteverbot gegenüber der 37-Jährigen und ihre Partnerin ausgesprochen, in Abstimmung mit dem Land Oberösterreich, wie er sagt. Das heißt, das Paar darf lebenslang und landesweit keine Hunde mehr halten. Nach dem oberösterreichischen Hundegesetz ist der Bürgermeister dazu berechtigt.

Hunde wichtiger als Menschenleben?

Der Anwalt der Frau sieht darin eine "überschießende Reaktion" des Bürgermeisters. Daher wurde formell Beschwerde gegen das Halteverbot eingelegt. Es handle sich dabei um ein laufendes Verfahren, das das Landesverwaltungsgericht beurteilen muss, so Gaisberger. In der Gemeinde Naarn regt sich darüber Unmut. Mit solchen Beschwerden könne der Eindruck entstehen, dass Hunde wichtiger sind als Menschenleben, sagt Bürgermeister Gaisberger im Gespräch mit den OÖN.

Mehr zum Thema:

Wie berichtet, hatte Rüde "Elmo" bei einem Spaziergang die 60-jährige Herta A. aus Naarn angegriffen. Zwei weitere Hunde, die ebenfalls der 37-Jährigen gehörten, waren auch beteiligt. Ob auch sie zubissen, ist noch Gegenstand von Ermittlungen. Herta A. wurde bei der Attacke tödlich verletzt. Elmo wurde eingeschläfert, die anderen Hunde und auch die Welpen der Zucht der beiden Frauen, wurden angegeben.

