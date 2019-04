Mutter wachte wegen Feuerschein auf und rettete ihre drei schlafenden Kinder

LENZING/ROHRBACH. 150 Feuerwehrleute waren in Lenzing im Einsatz – weiterer Großbrand in Rohrbach.

13 Feuerwehren verhinderten im Zentrum von Lenzing ein Übergreifen der Flammen auf die angebauten Häuser. Bild: laumat

Brandgeruch und ein Feuerschein rissen eine 40-jährige Lenzingerin in der Nacht auf Freitag plötzlich aus dem Schlaf. Die Zimmertür war von dem Vollbrand bereits so heiß, dass die dreifache Mutter sie nicht mehr ungeschützt öffnen konnte. Dennoch gelang es der Frau, ihre drei Kinder im Alter von fünf bis sieben Jahren zu wecken und rasch nach draußen in Sicherheit zu bringen. Ihr Mann, ein 60-jähriger Kaffeehausbesitzer, hielt sich noch im Erdgeschoß des brennenden Hauses auf und schaffte es ebenfalls unverletzt ins Freie.

Ausbreitung "um Haaresbreite"

"Die Flammen schlugen schon fünf bis sechs Meter aus dem Dachstuhl, als wir kurz vor Mitternacht eintrafen", sagt Einsatzleiter Norbert Graiger von der Feuerwehr Lenzing. Er ordnete einen "Rundumangriff" mit Wasserstrahlrohren und die Öffnung des Daches an, um den Brand zu löschen. "Es war unmöglich, den Dachstuhl noch zu retten. Um Haaresbreite hätte sich der Brand auf weitere Häuser ausgebreitet", sagt Graiger. Eine Bäckerei und eine Glaserei sind direkt an das Kaffeehaus im Zentrum von Lenzing angebaut. Es wurde stark beschädigt und ist bis auf Weiteres unbewohnbar. Ausgelöst wurde der Brand durch einen elektrischen Defekt an einer Deckenleuchte. 150 Brandlöscher von 13 Feuerwehren waren im Einsatz.

Nur eineinhalb Stunden später brach im Stadtzentrum von Rohrbach der nächste Großbrand aus. Betroffen war das Wirtshaus "Bertlwiesers". Eine Nachbarin wurde auf den Flammenschein aufmerksam und schlug um 1.35 Uhr Alarm. Rund 70 Brandlöscher von den drei Feuerwehren Rohrbach, Perwolfing und Götzendorf rückten aus und bekämpften das Feuer mit vier Atemschutztrupps von innen. Teile der Decke mussten geöffnet werden, um eine Ausbreitung des Brandes auf das gesamte Lokal zu verhindern.

Verletzt wurde niemand. Das bekannte Wirtshaus dürfte wegen des massiven Schadens länger geschlossen bleiben.

