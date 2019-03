Mutter verkaufte Drogen auch an Minderjährige

RIED/EFERDING. Große Mengen Cannabiskraut angebaut und verkauft sollen eine 39-jährige Frau und ihr 48-jähriger Ehemann aus dem Bezirk Ried haben. Und zwar über mehrere Jahre hinweg in ihrer Wohnung und später in ihrem Einfamilienhaus.

Auf dem Altar in der Pfarrkirche Aschach schnupfte ein junger Mann "Speed". Aufgeflogen ist auch ein Paar aus dem Innviertel, das über mehrere Jahre Cannabiskraut angebaut und verkauft hat. Bild: colourbox.com

Bei einer Hausdurchsuchung konnten bereits im Vorjahr zwei Indooraufzuchtzelte samt Zubehör sowie 180 Gramm getrocknete Marihuanablüten sichergestellt werden. Bei den Ermittlungen wurde bekannt, dass die 39-Jährige viele Jahre lang neben ihren vier zum damaligen Zeitpunkt noch minderjährigen Kindern zu Hause Cannabiskraut konsumiert hat. Wegen Geldproblemen hat sie nach derzeitigen Erkenntnissen im Sommer 2017 begonnen, das Cannabiskraut in großen Mengen anzubauen und zu ernten.

Als Abnehmer konnte ein damals 17-Jähriger aus dem Bezirk Schärding ausgeforscht werden. Er gab bei der Vernehmung an, zwischen Februar und Juli 2017 rund 700 Gramm Cannabiskraut im Wert von 5500 Euro von der Beschuldigten gekauft, diese jedoch nicht zur Gänze bezahlt zu haben. Bei den Ermittlungen stellte sich auch noch heraus, dass der Schärdinger Opfer eines versuchten schweren Raubes wurde. Als Täter konnte der Freund der Tochter der 39-jährigen Frau ausgeforscht werden. Er hatte den 17-Jährigen mit einem Messer bedroht und versucht, unter Gewaltanwendung das ausständige Geld einzutreiben.

Drogenkonsum in der Kirche

Ein Beamter der Polizeiinspektion Aschach/D. hat am Samstagnachmittag beobachtet, wie ein Mann mit aufgesetzter Kapuze in die Pfarrkirche Aschach huschte (die OÖN hatten berichtet). Wegen des verdächtigen Verhaltens beschattete er den 22-Jährigen, der auf dem Altar der Kirche Speed schnupfte. Der junge Mann flüchtete in einen Nebenraum, der Polizist konnte ihn und einen weiteren Verdächtigen bei der Durchsuchung eines unversperrten Schrankes überraschen. Beim 22-Jährigen wurden geringe Mengen Cannabiskraut, Haschisch, Speed und Crystal Meth sichergestellt.

