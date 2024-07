Nach Unfall bei Ritterfest: Mutter und Tochter noch auf der Intensivstation

Der 80 Zentimeter dicke Ast stürzte am Samstag, 6. Juli, auf sechs Menschen.

Fast drei Wochen ist es mittlerweile her, dass beim Linzer Ritterfest die herabfallenden Zweige eines Ginkgos eine 41-jährige Mutter und ihre Tochter (9) schwer verletzt haben. Die OÖN hatten berichtet. Gute Nachrichten blieben bislang allerdings aus: Das Mädchen liegt weiterhin auf der Kinderintensivstation des Kepler Universitätsklinikums. Auch die Frau wird nach wie vor im Linzer Unfallkrankenhaus intensivmedizinisch behandelt.

Am Samstag, 6. Juli, war es in der Linzer Innenstadt zu dem folgenschweren Unfall gekommen. Ein plötzlich aufkommender Sturm hatte einen 80 Zentimeter dicken Ast von dem Ginkgo gerissen. Dieser fiel auf die Besucher, die am Tummelplatz auf eine Vorführung gewartet hatten.

Zwei Schwerverletzte

Sechs Menschen wurden von dem Ast getroffen, den eine Windböe "wie ein Streichholz" umgeknickt hatte, wie eine Augenzeugin berichtete. Die Deutsche und das neunjährige Mädchen wurden beide schwer am Kopf verletzt und sind seitdem im Krankenhaus.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und untersucht nun, ob der Unfall hätte verhindert werden können. „Es wird eine Anzeige wegen fahrlässiger Körperverletzung geben“, hieß es von der Landespolizeidirektion. Gegen wen sich diese richten könnte, ist noch nicht klar.

Baumbesitzer oder Veranstalter?

Einerseits muss geklärt werden, ob der Ginkgo, der auf einem Privatgrundstück steht, morsch gewesen war und schon vorher hätte gefällt werden müssen. Dafür wurde ein Baumgutachter beauftragt.

Andererseits wird gegen den Familienbund OÖ als Veranstalter ermittelt. Nach dem Vorfall meldeten mehrere Augenzeugen, dass die Vorführung am Tummelplatz trotz Aufziehen des Sturms nicht abgesagt worden sei.

"Persönlich gilt mein volles Mitgefühl den Verletzten und deren Angehörigen", sagt Vizebürgermeister und Familienbund-Landesobmann Martin Hajart (VP). Die Ergebnisse der Ermittlungen müsse man abwarten.

Autorin Lena Gattringer Redakteurin Leben Lena Gattringer

