Bei einem Verkehrsunfall in Klaffer am Hochficht (Bezirk Rohrbach) ist am Montag ein zweijähriger Bub aus Schwarzenberg so schwer verletzt worden, dass er in der folgenden Nacht im Krankenhaus verstorben ist. Der kleine Patrick saß gemeinsam mit seinen Geschwistern im Auto seiner Mutter (33). Die Rumänin verlor auf der mit Schneematsch bedeckten Fahrbahn der Dreisesselberg-Straße die Kontrolle über ihren kleinen Pkw und prallte wuchtig gegen einen Baum.