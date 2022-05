Mutter lag tot im Bett: Mädchen ist bei Verwandten

Vermutlich zwei Tage lang harrte ein vierjähriges Mädchen in Wels neben der Leiche seiner 39 Jahre alten Mutter aus. Die schwer kranke Frau war in ihrer Wohnung im Stadtteil Pernau gestorben. Polizisten brachen am Dienstagnachmittag die Tür auf und brachten die Vierjährige in Sicherheit.