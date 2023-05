Mutmaßlicher Bankräuber nach sechs Jahren gefasst

Mit dem Material der Überwachungskamera einer Linzer Bank und den gesicherten Fingerabdrücken von September 2017 konnte die Polizei einen 37-jährigen Polen in Salzburg festnehmen. Dem Mann wird vorgeworfen, im September 2017 mit einem zweiten Einbrecher über ein Fenster in eine Bank in Linz eingedrungen zu sein.

Beim Öffnen der Geldlade dürften die beiden jedoch gestört worden sein, weshalb sie ohne Beute flüchteten. Im Juli 2018 versuchten Einbrecher, in einem Salzburger Altstadt-Geschäft einen Tresor aufzubrechen, scheiterten dabei und stahlen Geschirr im Wert eines fünfstelligen Euro-Betrags.

Die Spuren, die im Salzburger Geschäft festgestellt worden waren, stimmten mit jenen in Linz überein, daher wurde ein Haftbefehl gegen den Polen erlassen. Der Mann wurde nun in die Justizanstalt Salzburg gebracht, er verweigerte bisher die Aussage und machte keine Angaben zu seinem Komplizen.

