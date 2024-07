Mutiger Steyrer löschte Brand in fremder Wohnung

Der 30-Jährige war gerade mit dem Auto auf dem Weg in die Arbeit, als er die Flammen im Küchenfenster einer Erdgeschoß-Wohnung in Steyr sah. Er blieb sofort stehen und versuchte, die Aufmerksamkeit der Bewohner auf sich zu lenken.

Lesen Sie auch: Brand im Hochhaus: "Die Leute haben am Balkon um Hilfe gerufen"

Brand mit Decke gelöscht

Mehrmals klopfte der in Steyr wohnende Kroate gegen das Küchenfenster. Als niemand reagierte, drückte er das Fenster nach innen und konnte so in die Wohnung eindringen. Mit einer Fließdecke löschte er den Brand auf dem Kochfeld. Die 58-Jährige Bewohnerin wurde von diesen Löscharbeiten aus dem Schlaf gerissen und erst so auf den Brand aufmerksam.

Die beiden verließen die Wohnung daraufhin gemeinsam, blieben dabei glücklicherweise unverletzt. Die Polizei konnte den Zeugen noch vor Ort antreffen. Als Brandursache wird ein technischer Defekt des Kochfeldes vermutet, die Ermittlungen laufen noch.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Polizei Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.