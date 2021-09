"Musste niesen": Alkolenker prallte mit Transporter gegen Gartenmauer

Weil er niesen musste, sei er von der Straße abgekommen. Das sagte ein 49-Jähriger aus dem Bezirk Steyr-Land, nachdem er in Sierning mit seinem Klein-Lkw gegen eine Betonmauer gekracht war. Durch den Aufprall flogen Splitter umher, wodurch der 75-jährige Hausbesitzer leicht verletzt wurde. Der Pensionist hatte sich gegen 18.20 Uhr mit seiner Nachbarin in dessen Garten aufgehalten, als es plötzlich einen lauten Krach machte. Bei der Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass der 49-jährige Verursacher 1,74 Promille Alkohol im Blut hatte. "Der Führerschein wurde ihm an Ort und Stelle vorläufig abgenommen und er wird angezeigt", teilte die Landespolizeidirektion mit.

Am späteren Abend ist es im Innviertel zu einem weiteren Alko-Unfall gekommen. Ein 49-Jähriger aus dem Bezirk Schärding hat kurz vor 22 Uhr auf der Subener Straße in St. Florian die Kontrolle über sein Auto verloren. Er fuhr auf eine Verkehrsinsel, dabei prallte er gegen ein Verkehrszeichen und einen Leitpflock. Der Innviertler, der laut Alkotest 1,64 Promille intus hatte, hatte Glück: Er trug keine Verletzungen davon. Auch er ist seinen Führerschein jetzt los, eine Anzeige folgt.