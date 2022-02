"Muss zur Arbeit": Pkw-Lenker flüchtete nach Unfall

Eine 33-jährige Autofahrerin wurde am frühen Montagmorgen verletzt, als der Mann in seinem grauen Skoda an der Kreuzung der L1420 mit der B3 nach links in Richtung der Ortschaft Ortschaft Aisthofen (Bezirk Perg) einbog, ohne anzuhalten. Sein Wagen touchierte das Auto der Mühlviertlerin, sie zog sich Verletzungen unbestimmten Grades zu.

Unmittelbar nach dem Unfall hielt der Mann kurz an, entschuldigte sich in schlechtem Deutsch und fuhr dann unter dem Vorwand, er müsse zur Arbeit, weiter. Laut Beschreibung des Opfers soll der Lenker etwa 190 Zentimeter groß sein und sehr kurze Haare, beinahe schon eine Glatze, haben. Er saß in einem grauen Skoda mit tschechischem Kennzeichen.

Zeugen des Unfalles werden ersucht, sich bei der Polizei in Perg unter der Telefonnummer 059133/4320 zu melden.