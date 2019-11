Musiktheater: Mitreißende Benefizoperette

Am kommenden Mittwoch um 19.30 Uhr ist es wieder so weit: Das Ensemble des Linzer Landestheaters, das Bruckner Orchester und die Militärmusik OÖ verzichten bei der Aufführung des Operettenklassikers "Der Bettelstudent" auf ihre Gagen. Der Reinerlös kommt dem OÖN-Christkindl und damit zahlreichen notleidenden Familien in Oberösterreich zugute.

Es ist eine mitreißende Geschichte über abstruse Beziehungen und einen tiefempfundenen Freiheitskampf. Fenja Lukas als bildhübsche Grafentochter lässt ihren Verehrer Oberst Ollendorf (Michael Wagner) öffentlich abblitzen. Er sinnt auf Rache und verkuppelt sie mit einem vermeintlich steinreichen Fürsten, der in Wahrheit ein Bettelstudent (Hans Schöpflin) ist. Opernsängerin Christa Ratzenböck als Gräfin Nowalska ist bei ihrem Ausflug ins komödiantische Fach einer der Höhepunkte des Abends.

Inszeniert wird dieser sehenswerte Bühnenhit für den guten Zweck von Operettenspezialist Karl Absenger, der sich in Linz bereits mit "Der Vogelhändler" und "Im Weißen Rössl" einen Namen gemacht hat. (rela)

Karten: landestheater-linz.at Ein Porträt über Christa Ratzenböck lesen Sie auf Seite 48.

