Musik ist Trumpf beim Ball der Oberösterreicher

WIEN. Star-Aufgebot im Wiener Rathaus am 11. Mai: Amadeus-Preisträgerin Ina Regen singt, die Seer spielen um Mitternacht.

Die Ballgäste dürfen sich auf den Auftritt der Seer freuen. Bild: S. Attisani

Am Donnerstag erhielt Ina Regen den prestigeträchtigen Amadeus-Preis für ihr Album "Klee", am Samstag, 11. Mai, wird die Sängerin aus Grieskirchen wieder im Rampenlicht stehen: Sie ist einer der Stars beim von den OÖNachrichten präsentierten Ball der Oberösterreicher im Wiener Rathaus.

Musik ist Trumpf: Das gilt auch für das Ball-Ereignis in zwei Wochen im wunderschönen Rahmen des Wiener Rathauses. So treten neben Ina Regen auch die Seer auf. Die oberösterreichisch-steirische Formation gestaltet die Mitternachtseinlage. Sängerin Astrid: "Ich fühl mich als Oberösterreicherin. Von meiner Wohnung aus sehe ich sogar bis zum Traunstein und zum Dachstein."

So klingt Oberösterreich

Wie Oberösterreich klingt, stellen an diesem Abend vor erwarteten 3000 Gästen weitere Musikgrößen lautstark unter Beweis: Zimt & Zucker beleben den Wappensaal, Gravity bringen musikalische Leichtigkeit in den Stadtsenatsaal. Neben den Formationen Blechsalat und Rosé Rebellen werden aus dem Bezirk Rohrbach die Tanzlmusi Rannariedl, die Bläsergruppe Neufelden sowie die Musikkapellen Aigen/Schlägl, Lembach und Neufelden aufspielen. In der Volkshalle geht es ab mit DJ-Legende Alex List und zu später Stunde mit Rene Rodrigezz, jenem Linzer, der vom St. Florianer Sängerknaben zum DJ-Star der angesagten Clubs avancierte.

Tickets: Vorverkauf: € 68; ermäßigt (Raiffeisenkunden und Mitinhaber, OÖNcard): € 58. Studenten: € 38. Tickets unter www.oeticket.com und in allen Raiffeisen Banken; Infos: www.oberoesterreicherball.at

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema