Mure zerstört 502 Jahre altes Haus im Mühlviertel: "Ein Glück, dass niemand von uns dort war"

502 Jahre, seit 1521, stand das markante Haus in Point, zwischen Untermühl und Exlau, an der Donau. Es beherbergte über die Jahrhunderte bekannte Persönlichkeiten wie etwa Friedensforscherin und Schriftstellerin Bertha von Suttner oder Literaturnobelpreisträger Heinrich Böll. Bis zum 24. Dezember. Gegen 4 Uhr donnerten Erd- und Geröllmassen das steile Gelände hinab und hinterließen eine Spur der Verwüstung. Das Haus wurde völlig zerstört. Die vorbeiführende Straße wurde ebenfalls unter der Mure verschüttet. Die alarmierten Einsatzkräfte arbeiteten bis zum Morgen, um die Straße wieder passierbar zu machen.

In Point, zwischen Untermühl und Exlau, kam es zu dem verheerenden Erdrutsch:

Die starken Niederschläge der vergangenen Tage hätten den Boden aufgeweicht, sagt dazu Bürgermeister Franz Hofer (ÖVP). Dass weitere Gebäude in Gefahr sind, glaubt er zum jetzigen Zeitpunkt jedoch nicht. Kleinere Felsstürze kämen in der Region entlang der Donau immer wieder vor. Aber das historische Haus sei an exponierter Stelle gestanden, so der Ortschef.

Hausbesitzer Klaus Lorenz steht vor den Trümmern seines Besitzes - und ist dennoch erleichtert, dass alles glimpflich ausgegangen ist. "Das Wichtigste ist, dass niemandem etwas passiert ist", sagt er. Sporadisch sei das Haus noch von der Familie genutzt worden. Zum Beispiel zu Weihnachten. Auch wenn das Gebäude zerstört wurde: "Wir sind einfach glücklich, dass niemand drin war." Ein eigenes kleines Weihnachtswunder für die Familie.

