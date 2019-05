Mütter von Promis erzählen über ihre Star-Kinder

Huberta Gabalier sieht ihre Söhne oft nur im Fernsehen oder liest über sie in der Zeitung: Sie ist die Mama von Volks-Rock-’n’-Roller Andreas und Dancing-Star Willi.

Huberta Gabalier Bild: privat

Am 10. Mai, 16 Uhr, kommt sie ins OÖN-Forum in den Promenaden Galerien in Linz. Dort wird sie über die Beziehung zu ihren berühmten Buben berichten. "Ich bin glücklich, dass sie so selbstständig leben und ihre eigenen Entscheidungen treffen. Ich hätte mir früher auch nichts dreinreden lassen. Menschlichkeit und Herzlichkeit sind wichtige Werte", sagt sie.

Nach schweren Schicksalsschlägen in der Familie hat Huberta Gabalier mit dem Schreiben begonnen. "Von Herz zu Herz" heißt der vierte Gedichtband, der im Vorjahr erschienen ist. "Andi und ich verwenden oft zur gleichen Zeit dieselben Wörter – er in seinen Liedtexten, ich in den Gedichten. Das Herz kommt dabei oft vor", sagt Mama Gabalier.

Stolze Mütter – berühmte Kinder

Wie ist das, wenn das eigene Kind in der Öffentlichkeit steht? Und was können die Mütter erzählen, was Sie schon immer über die Stars wissen wollten? Im OÖN-Forum treffen Sie neben Huberta Gabalier auch Eva Janko, Mutter des Fußballstars Marc, Sigrid Pölzl, Mama von Moderatorin Eva, Gerlinde Gschwandtner, Mama von Runtastic-Gründer Florian, und Gabriele Santner, Mutter der Dancing-Stars Maria und Christoph.

Bühnen-Talk am 10. Mai, 16 Uhr, im OÖN-Forum, Promenaden Galerien Linz, Eintritt frei! Anmeldung unter nachrichten.at/muttertag

