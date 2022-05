"Müssen an vielen Schrauben drehen, um Mitarbeiter zu gewinnen"

Das Iris-Porsche-Hotel hat seit 22. Mai aus personellen Gründen geschlossen, im Bergergut in Afiesl gilt seit Herbst eine Fünf-Tage-Woche.

Der Personalmangel ist nicht auf die Hotellerie beschränkt, auch in der Gastronomie werden verzweifelt Leute gesucht, wir berichteten. Jüngstes Beispiel ist das Johann’s Genuss im Prielmayerhof in Linz, das ab 1. Juni abends aufgrund Personalmangels nicht mehr offen hat. "Es gibt kaum einen Betrieb, der keine Leute sucht", so Wirte-Sprecher Thomas Mayr-Stockinger.

"Viele haben sich umorientiert"

Weshalb Johann Aspalter, Chef des Johann’s im Prielmayerhof, die Reißleine zieht: "Ich suche schon länger Personal für die Küche, aber ich finde niemanden", sagt Aspalter. Auch ein Koch von einer Leasingfirma ist nach einer Woche wieder ausgefallen. "Zuletzt hat mir meine Frau Karin in der Küche geholfen, dabei ist sie eigentlich im Service tätig. Aber auf Dauer ist das keine Lösung. Deshalb haben wir uns entschlossen, ab 1. Juni nur noch mittags aufzusperren." Ausnahmen gebe es für Gruppen ab 20 Personen, womit auch die Halbpensionsgäste im Hotel Prielmayerhof abgedeckt werden. "Ich gratuliere ihm zu diesem Schritt", sagt mit Georg Essig ein Haubenkoch, der schon länger auf Vier-Tage-Woche und nur Mittagsbetrieb umgestellt hat. "Die Gastronomie hat in den vergangenen Jahren sehr gelitten, deshalb haben sich viele umorientiert und sind in andere Branchen gegangen. Man findet derzeit kaum Personal. Da ist es besser, man konzentriert sich aufs Wesentliche, dafür liefert man auf Top-Niveau." Auch er bietet Sonderöffnungen für Gruppen, hat aber mit Kochschule und Greißlerei noch weitere Standbeine.

20.000 Mitarbeiter in der Gastro

Wie aber soll die Gastronomie künftig weiterbestehen, wenn keiner dort arbeiten will? "Das stimmt ja so nicht. In Oberösterreich arbeiten derzeit rund 20.000 Menschen in der Gastronomie, aber dennoch fehlen uns noch mehr Arbeitskräfte", entgegnet Mayr-Stockinger. "Wir haben verschiedene Projekte gestartet, um das Image zu verbessern, etwa um Jugendliche für die Gastro zu begeistern. Abgesehen davon muss aber auch an verschiedenen anderen Stellschrauben gedreht werden, um Mitarbeiter zu gewinnen. So sollten etwa die gesetzlichen Rahmenbedingungen für Saisonarbeitskräfte geändert werden."