Müllwagen drohte in Maisfeld umzukippen

Auf Abwege gelangte heute Vormittag ein Müllwagen der Stadt Enns. Der Lenker kam von der Fahrbahn ab, in einem Maisfeld in einer Schräglage zum Stillstand, und drohte mitsamt seines Fahrzeugs umzukippen. Die Ennser Feuerwehr wurde alarmiert, musste sich aber Unterstützung durch die Freiwillige Feuerwehr Steyr holen, denn die Bergung des Fahrzeugs gestaltete sich aufwendig und schlussendlich auch zeitintensiv: Um ausreichend Platz zu schaffen, wurde der Landwirt gebeten, den Mais an der Unfallstelle gleich zu ernten und nicht erst wie geplant in zwei Wochen.

Der Landwirt organisierte einen Mähdrescher und begann sofort mit der frühzeitigen Ernte. Der Lastwagen wurde daraufhin mit einem Kran angehoben, das unbeschädigte Fahrzeug konnte die Fahrt fortsetzen. Die Feuerwehren konnten ihren Einsatz rund drei Stunden nach der Alarmierung erfolgreich beenden.