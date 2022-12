Müllvermeidung: Förderung für Mehrweg-Becher

In Wien und Salzburg gibt es ähnliche Bestimmungen zur Plastikvermeidung.

Egal ob Feuerwehrfest oder Fußballmatch, der Anblick nach den Feierlichkeiten war oft derselbe: Plastikbecher, Flaschen und Einweggeschirr blieben verstreut zurück. Ein Schaden für die Umwelt und Entsorgungskosten für Veranstalter waren die Folgen.

Um dem entgegenzuwirken, trat im Jänner dieses Jahres ein Mehrweggebot in Oberösterreich in Kraft. Die Regelung, die auf die Novellierung des oberösterreichischen Abfallwirtschaftsgesetzes im Juni 2021 zurückgeht, schreibt vor, dass bei Festen mit mehr als 300 Gästen Mehrweggeschirr verwendet werden muss. Auch Getränke müssen – sofern vorhanden – in Mehrweggebinden gekauft werden.

Bei einer Pressekonferenz zog Umweltlandesrat Stefan Kaineder (Grüne) am Montag eine erste Bilanz: Der Landesabfallverband habe über 140.000 wiederverwendbare Plastikbecher angekauft und die meisten an Vereine und Veranstalter weiterverkauft.

Das Land Oberösterreich hat dabei die Hälfte der Kosten der in Österreich produzierten Becher (etwa 50 Cent je nach Größe) übernommen. Die Nachfrage ist da: Eine Nachbestellung über 5000 Becher wurde für das nächste Jahr in Auftrag gegeben.

Papiergeschirr als Ausnahme

Ist der Umstieg einmal vollzogen, sei das Mehrweggeschirr selbstverständlich, zeigte sich Kaineder zufrieden. Ausnahmen vom Mehrweggebot gibt es trotzdem: Wenn aus Sicherheitsgründen kein Porzellangeschirr erlaubt ist, kann Einweggeschirr aus Papier, Holz oder Karton verwendet werden.

In der Gemeinde Lichtenberg kommen die recycelten Becher bei Fußballspielen zum Einsatz, berichtete Bürgermeisterin Daniela Durstberger (VP), die auch Vorsitzende des Abfallwirtschaftsverbands Urfahr-Umgebung ist. Auch beim Adventmarkt habe die Gemeinde auf Mehrweg gesetzt. Eine Fleißaufgabe, denn laut Gesetz sind Brauchtumsfeiern wie Christkindlmärkte, aber auch Messen vom Mehrweggebot ausgenommen. "Da gibt es noch etwas zu tun", sagte Markus Altenhofer, Leiter der Abteilung Abfallwirtschaft und Bodenschutz beim Land. Veranstaltungen mit mehr als 2500 Gästen müssen seit Jänner ein Abfallkonzept vorlegen. 80 solcher Konzepte wurden heuer geprüft, für viele Veranstalter sei der Umstieg bereits selbstverständlich gewesen, sagte Altenhofer.

Autor Verena Mitterlechner

