Mühlviertlerin rutschte am Loser-Klettersteig aus - mittels Tau geborgen

Die 51-Jährige war gemeinsam mit ihrem Mann auf einer Klettertour am Loser. Sie wollten dabei den Klettersteig "Sissi" durchsteigen. Gegen 10.30 Uhr rutschte sie aus und verletzte sich im Bereich des rechten Knies und des rechten Arms. Ihr Gatte verständigte telefonisch die Einsatzkräfte. Die Frau wurde von der Besatzung des Notarzthubschraubers Christophorus 14 des ÖAMTC mittels Tau aus der Wand geborgen. Sie wurde in das LKH Bad Aussee geflogen.

Obersteirer stürzte

Auch ein junger Steirer verletzte sich bei einem Alpinunfall in der Obersteiermark. Der 24-Jähriger aus dem Bezirk Bruck-Mürzzuschlag hatte mit einem Freund eine Tour zur sogenannten "Räuberhöhle" bei Spital am Semmering unternommen. In einem steilen, felsdurchsetzten Waldstück rutschte der 24-Jährige aus und verletzte sich an der Schulter.

Er wurde von Einsatzkräften der Feuerwehr Spital am Semmering, der Bergrettung Mürzzuschlag, des Rettungsdienstes und der Alpinpolizei erstversorgt und mittels Seilwinde rund 100 Meter zur nächsten Forststraße hochgeseilt. Danach wurde er mit einer Ambulanz in das LKH Mürzzuschlag eingeliefert.