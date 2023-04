Mühlviertlerin hat seit drei Jahren in ihrem "Rehlein" einen Weggefährten

Ein Reh ist kein Haustier. Das ist es auch in diesem Fall nicht. Denn die meiste Zeit verbringt "Rehlein" in den Wäldern rund um St. Thomas. Und dennoch hat dieses Reh auch ein zweites Zuhause. Und das befindet sich in Unter St. Thomas, in der Wohnung von Barbara Loisl. Sie wird von dem Wildtier seit fast drei Jahren als Ziehmama anerkannt.