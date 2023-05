Mühlviertlerin bei Feuerwehrfest schwer verletzt: Polizei bittet um Hinweise

Der Besuch eines Feuerwehrfestes in der Ortschaft Mötlas, Gemeinde Königswiesen, hat für eine junge Einheimische am vergangenen Wochenende im Krankenhaus geendet. Die 19-Jährige hatte die Feier gegen zwei Uhr verlassen, rund 45 Minuten später wurde sie von ihren Freundinnen allein bei einem Zaun in der Nähe des Fests gefunden. Sie war schwer verletzt, hatte aber keinerlei Erinnerung an die vergangene Dreiviertelstunde. Die Freundinnen setzten die Rettungskette in Gang, die Frau wurde von Sanitätern des Roten Kreuz versorgt und dann in das Klinikum Freistadt gebracht.

Zeugenaufruf

Um den Tathergang zu klären bittet die Exekutive nun um Hilfe aus der Bevölkerung. "Wer hat in der Nacht von 29. April auf 30. April 2023 beim Feuerwehrfest verdächtige Beobachtungen gemacht?", heißt es in einer Aussendung der Landespolizeidirektion. Wer sachdienliche Hinweise geben kann, möge sich bei der Polizeiinspektion Königswiesen unter der Telefonnummer 059133 4303 melden.

Lokalisierung: Mötlas liegt im Gemeindegebiet von Königswiesen im Bezirk Freistadt

