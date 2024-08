Mühlviertlerin (77) starb bei Verkehrsunfall in Niederwaldkirchen

Tödlich endete eine Verkehrsunfall am Sonntag gegen 9:30 Uhr im Gemeindegebiet von Niederwaldkirchen (Bezirk Rohrbach): Eine 77-jährige Pkw-Lenkerin aus dem Bezirk Rohrbach hatte bei der Fahrt in Richtung St. Ulrich aus ungeklärter Ursache die Kontrolle über ihren Wagen verloren. Sie geriet zuerst auf die Gegenfahrbahn, kam dann nach rechts von der Niederwaldkirchner Straße ab und prallte gegen die Gartenmauer eines Einfamilienhauses neben der Straße.

Reanimationsmaßnahmen vergeblich

Nachkommende Fahrzeuglenker reagierten sofort und befreiten die bewusstlose Pensionistin aus dem Unfallwagen. Einer der Zeugen – der Fahrer eines "Essen auf Rädern"-Dienstes – begann sofort mit Reanimationsmaßnahmen, die der Notarzt, Einsatzkräfte der Feuerwehren und des Rettungsdienstes wenig später fortsetzten. Ihre Bemühungen waren letzten Endes vergeblich: Die Frau starb noch an der Unfallstelle an ihren schweren Verletzungen, teilte die Polizei am Sonntagnachmittag mit.

Für die Mühlviertlerin kam jede Hilfe zu spät. Bild: FF Niederwaldkirchen

Großeinsatz auf der L1513

Neben Notarzt, Rotem Kreuz und Polizei standen auch Kameraden der Freiwilligen Feuerwehren Niederwaldkirchen, Sankt Peter am Wimberg und Sankt Ulrich im Mühlkreis im Einsatz. Sie unterstützen den Rettungsdienst und sicherten die Unfallstelle ab. Nach gut zweieinhalb Stunden konnte die wechselseitige Verkehrsführung an der L 1513 wieder aufgehoben werden.

