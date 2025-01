Mühlviertlerin (18) befreite sich aus Unfallwrack, dann ging es in Flammen auf

Die junge Autofahrerin aus Neustift war gegen 12.20 Uhr von Amesedt Richtung Putzleinsdorf unterwegs. Ihre Geschwindigkeit hatte sie dabei laut Polizei nicht an die winterlichen Straßenverhältnisse angepasst. So wurde ihr der Schneematsch zum Verhängnis. Der Audi A3 kam ins Schleudern, rutschte eine Böschung hinunter und prallte schließlich gegen einen Baum. Die 18-Jährige schaffte es noch, sich unverletzt aus dem Unfallwrack zu befreien. Dann ging das Fahrzeug in Flammen auf.

Drei Feuerwehren löschten den Brand und räumten die Unfallstelle auf. Um weitere Schäden zu vermeiden, wurden die angebrannten Bäume auf Anordnung des Bezirksförsters gefällt.

