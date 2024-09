Mühlviertler wollte Wespennest mit Feuer bekämpfen: Hunderttausende Euro Schaden

11 Feuerwehre, 180 Einsatzkräfte, mehrere Hunderttausend Euro Schaden: Das ist die Bilanz eines Brandes auf einem Bauernhof in der Mühlviertler Gemeinde Auberg (Bezirk Rohrbach). Wie berichtet war am Dienstagnachmittag in der Ortschaft Iglbach ein Stallgebäude in Brand geraten. In einem Großeinsatz konnten die Feuerwehren verhindern, dass sich die Flammen weiter ausbreiteten, der Sachschaden war aber dennoch enorm.

Bildergalerie: Stallgebäude in Auberg in Brand geraten (Foto: TEAM FOTOKERSCHI / Franz Plechinger) Bild 1/22 Galerie ansehen

Wespennest angezündet

Mittlerweile sind die Ermittlungen zur Brandursache abgeschlossen: Wie die Polizei am Mittwochabend mitteilte, hatte der Hausbesitzer das Feuer bei dem Versuch, ein Wespennest zu vernichten, verursacht. Der 57-Jährige hatte das Nest, das sich in der Erde neben einem morschen Baumstamm befand, mit etwa 100 Milliliter Benzin übergossen und dann angezündet. Gleich darauf schaufelte er Sand auf die Feuerstelle, um den Brand zu ersticken.

Lesen Sie auch: Stallgebäude in Auberg in Vollbrand - 11 Feuerwehren im Einsatz

Unterirdische Brandausbreitung

Der Glimmbrand dürfte sich unbemerkt unterirdisch fortgesetzt und auf die Wurzeln des Baumstammes übergegriffen haben. Der Baumstamm ging in Flammen auf, daneben gelagerte Autoreifen begünstigten die Brandausbreitung. Das Feuer erfasste schließlich das Stallgebäude, das den Flammen zum Opfern fiel. 35 Tiere konnten gerettet werden. Die Schadenssumme ließe sich noch nicht genau beziffern, hieß es seitens der Exekutive. Am Dienstag war von mehrere hunderttausend Euro die Rede gewesen.

Lokalisierung: Die Ortschaft Iglbach liegt im Gemeindegebiet von Auberg (Bezirk Rohrbach)

Diese Karte ist deaktiviert Bitte aktivieren Sie die Kategorie Funktional und Datenverarbeitung in Drittstaaten in Ihren Cookie-Einstellungen, um dieses Element anzuzeigen. Bitte aktivieren Sie die Kategorieundin Ihren Cookie-Einstellungen, um dieses Element anzuzeigen. Meine Cookie-Einstellungen

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Polizei Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.