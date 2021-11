Mühlviertler von Stier attackiert und verletzt

Der Mann aus dem Bezirk Perg versorgte gegen 18:30 Uhr seine Rinder. Dabei wollte er eine Kette am Hals eines Stieres richten. Plötzlich ging das Tier auf den Landwirt los und klemmte ihm seine linke Hand am Trennbügel ein, wie die Polizei am Donnerstagmorgen berichtete. Seine Gattin alarmierte die Rettung. Der Mann wurde an der linken Hand verletzt und nach der Erstversorgung in das Landesklinikum Amstetten eingeliefert.