Mühlviertler von Duo in Tiefgarage ausgeraubt

Der Mann aus dem Bezirk Freistadt gab an, in einer nahen Tiefgarage von zwei Männern ausgeraubt worden zu sein. Oben ohne dürfte er gewesen sein, weil ihn die Räuber am Gewand festgehalten hatten. Sie hatten ihn getreten und geschlagen und mit vorgehaltenem Messer Geld gefordert.

In der Tiefgarage fanden die Beamten die Kleidung des Mannes, von den zwei Räubern fehlte allerdings jede Spur. Sie hatten sich mit ihrer geringen Beute, in der Geldtasche des 22-Jährigen befanden sich nur Kleingeld und diverse Karten, aus dem Staub gemacht.

Komplize lief davon

Eine Sofortfahndung im nahen Umfeld brachte kurze Zeit später den Erfolg: Polizeibeamten hielten drei Jugendliche an, auf zwei von ihnen passte die Täterbeschreibung, die der Mann aus dem Bezirk Freistadt gemacht hatte. Einer von ihnen ergriff sofort die Flucht, nach ihm wird weiterhin gefahndet. Die beiden anderen Burschen, ein 16-jähriger Bosnier und sein gleichaltriger russischer Komplize, beide haben ihren Wohnsitz in Linz, wurden festgenommen.

Bei der Einvernahme durch Kriminalbeamte des Stadtpolizeikommandos Linz beschuldigten einander die Jugendlichen gegenseitig. Die Tatwaffe konnte bei einem der beiden sichergestellt werden. Die 16-Jährigen wurden auf Anordnung der Linzer Staatsanwaltschaft in die Justizanstalt Linz überstellt. Das Opfer des Überfalls wurde zur ärztlichen Untersuchung ins Unfallkrankenhaus gebracht.

