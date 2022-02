Mühlviertler verunglückte bei Forstarbeiten tödlich

Ein 59-Jährige wurde dabei unter dem Wurzelstock einer Esche begraben. Er zog sich so schwere Verletzungen zu, dass er noch an der Unfallstelle starb, teilte die Polizei am Abend mit.

Der Mann hatte mit vier weiteren Kollegen im steilen und unwegsamen Gelände gearbeitet, als es zu dem Unglück kam. Er war dabei, den 40 Zentimeter dicken Stamm einer Esche durchschneiden, um diesen vom Wurzelstock zu trennen, als sich der Wurzelstock plötzlich löste und den Mann mit voller Wucht traf. Der Mühlviertler wurde nach hinten geschleudert, der Wurzelstock kam auf ihm zu liegen.

Ein Arbeiter, der den Vorfall beobachtet hatte, eilte sofort zu Hilfe. Er hob den Wurzelstock mittels Seilwinde an, um den Verletzten zu bergen und führte Erste Hilfe Maßnahmen durch. Für den 59-Jährigen aber kam jede Hilfe zu spät.