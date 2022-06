Mühlviertler verkaufte kiloweise Kokain: Drogenring zerschlagen

Einen weitverzweigten Drogenring hat das Landeskriminalamt Oberösterreich zerschlagen: Ein 24-Jähriger aus dem Bezirk Perg soll in den vergangenen zwei Jahren in Summe zwei Kilogramm Kokain, vier Kilogramm Speed, 700 Gramm Crystal Meth und zehn Kilogramm Ketamin bezogen und gewinnbringend weiterverkauft haben.

Der Straßenverkaufswert der Drogen beträgt mehr als 250.000 Euro. Dem 24-Jährigen untergeordnet war ein Netzwerk an Subverteilern, das die Drogen in kleineren Dosen weiterverkaufte. Die Polizei spricht von "Suchtgifthandel in außerordentlicher Größenordnung".

Ermittlungen seit Herbst 2021

Den Beamten zufolge wurden insgesamt zwölf Personen, hauptsächlich aus Oberösterreich und Wien, festgenommen. Der Haupttäter wurde bereits im Herbst des Vorjahres ausgeforscht und mittlerweile nicht rechtskräftig zu einer fünfjährigen Freiheitsstrafe verurteilt. Seine Lebensgefährtin stand ebenfalls wegen Tatbeteiligung vor Gericht. Sie fasste eine teilbedingt nachgesehene 15-monatige Freiheitsstrafe aus.

Drei Kokain-Dealer, die im September 2021 gefasst worden waren, hatten die Ermittler auf die Spur den jungen Mühlviertlers geführt. In seiner Wohnung im Bezirk Perg stellten die Beamten Bargeld und Mobiltelefone sicher. Der 24-Jährige zeigte sich zu den Vorwürfen des Drogenhandels geständig und kooperativ.

Drogen aus Holland

So gelang es dem Landeskriminalamt, die Bezugsquelle des Dealers auszuforschen. Es handelte sich dabei um eine niederländisch-deutsche Tätergruppe, die den Oberösterreicher seit Sommer 2019 mit Drogen belieferte. Im Oktober des Vorjahres klickten für zwei Holländer (31 und 32 Jahre alt) sowie eine 33-jährige Deutsche die Handschellen. Das Trio wurde auf frischer Tat ertappt, als es Drogen ins Mühlviertel lieferte. In einem Pkw wurden nahe der Wohnadresse des 24-Jährigen zwei Kilogramm Ketamin und ein Kilogramm Kokain gefunden.

78 Schmuggelfahrten

Der 32-jährige Holländer, ein führendes Mitglied der Gruppe, soll binnen zwei Jahren insgesamt 78 Schmuggelfahrten durchgeführt und dadurch eine große Mengen an Kokain, Speed und Crystal Meth aus den Niederlanden eingeführt haben. Sein um ein Jahr jüngerer Landsmann wurde in seiner Heimat bereits wegen Todschlags verurteilt und soll in den Niederlanden Cannabishandel im großen Stil betrieben haben.

Mehrere Festnahmen in Oberösterreich

Im Zuge der Ermittlungen wurden mehrere Dealer ausgeforscht. So stellte die Polizei im November in der Wohnung eines ebenfalls 24-jährigen Innviertlers Crystal Meth, Kokain, Cannabis und Ketamin sicher. Nach der Festnahme des Mannes aus dem Bezirk Ried setzte seine Lebensgefährtin (23) den Drogenhandel unbeirrt fort. Sie wurde im Jänner auf frischer Tat ertappt und festgenommen. Für vier weitere Frauen zwischen 23 und 26 Jahren und zwei 30-Jährige klickten Ende 2021 und Anfang 2022 ebenfalls die Handschellen.