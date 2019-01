Mühlviertler verkauft "frischen, fluffigen Schnee" auf willhaben

Gestern war ein ähnliches "G'schichterl" in den Salzburger Nachrichten zu lesen

"Tennengauer bietet Schnee auf willhaben an".



Muss schon sehr mühsam sein, die Zeitschriftenspalten zu füllen!



Und wie weiter unten bereits von jemand angemerkt, das Wort "fluffig" verwendet man in unseren Breiten eher nicht.