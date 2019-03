Mühlviertler prügelte Nachbarn krankenhausreif

ENNSDORF. Ein 30-Jähriger aus Naarn (Bezirk Perg) soll seinen Nachbarn so heftig geschlagen und getreten haben, dass das Opfer schwer verletzt wurde.

Zu dem Vorfall kam es bereits am 1. März auf einem Parkplatz in der Gemeinde Ennsdorf (Bezirk Amstetten) an der Landesgrenze zwischen Oberösterreich und Niederösterreich, wie die Polizei nun bekanntgab. Zwischen den beiden Männern kam es zu einer Auseinandersetzung, der Exekutive zufolge aus „lapidaren Gründen“. Plötzlich ging der 30-Jährige auf seinen Nachbarn (40) los, attackierte ihn brutal mit Tritten und Schlägen gegen Kopf und Körper. Das Opfer wurde mit schweren Verletzungen - unter anderem hatte der Mann einen Kieferbruch erlitten - ins Kepler Uniklinikum gebracht. Der Verdächtige, der bereits wegen Gewaltdelikten vorbestraft ist, flüchtete zunächst vom Ort des Geschehens, stellte sich jedoch kurze Zeit später auf der Polizeiinspektion Enns. Er wurde in die Justizanstalt St. Pölten gebracht.

