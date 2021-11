Im steilen Gelände angeseilt, im Löschrucksack 25 Liter Wasser: So sind Kommandant Markus Kogler und zehn seiner Kameraden von der Feuerwehr St. Agatha aus Bad Goisern derzeit beim Waldbrand in Reichenau an der Rax im Einsatz. Die Spezialisten für Waldbrandbekämpfung gehören zu den vielen Einsatzkräften aus mehreren Bundesländern und Nachbarstaaten Österreichs, die ins Waldbrandgebiet im Bezirk Neunkirchen in Niederösterreich geeilt sind, um zu helfen.