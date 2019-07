Mühlviertler kam in Kroatien bei Unfall ums Leben

Ihr Kamerad Thomas P. kam am Samstagmorgen laut kroatischen Medien bei einem Unfall auf der kroatischen Autobahn A1 Richtung Zagreb ums Leben. Der 46-Jährige habe dem Vernehmen nach um 7 Uhr früh die Heimreise vom Urlaub angetreten. Mit im Auto saßen seine Frau und zwei Jugendliche – der Sohn und der Neffe des Verunglückten. Gegen 9.30 Uhr dürfte ein Pkw vor dem Mühlviertler abrupt abgebremst haben. Dieser wollte einen Auffahrunfall verhindern und wechselte auf die Überholspur. Dort musste er einem Fahrzeug ausweichen und touchierte die Leitplanke. Daraufhin überschlug sich das Auto.

"Tom war ein Teil von uns"

Während die Mitfahrer leicht verletzt überlebten, starb der Rotkreuzler noch an der Unfallstelle. In Aigen-Schlägl ist man entsetzt über den Schicksalsschlag: "Tom war fast 25 Jahre ein Teil von uns. Er war bis zum letzten Tag aktives Mitglied unserer Familie. So etwas kann man nicht einfach wegwischen", sagt Dienststellenleiter Erich Leitenmüller. Die Gedanken der Kollegen seien nun bei der Familie des Verstorbenen.

