Mühlviertler Innovation siegt beim Energy Globe

Ein atmosphärischer Wassergenerator, der aus Luftfeuchtigkeit bis zu 10.000 Liter Trinkwasser generieren kann: Damit überzeugte die Imhotep.Industries GmbH aus Freistadt die Juroren beim diesjährigen Energy Globe Austria. Der begehrte Umwelt-Award wurde am Dienstagabend verliehen. Das Event unter der Patronanz von Bundespräsident Alexander Van der Bellen wurde via Livestream übertragen.

Aus insgesamt 287 Umweltprojekten gingen letztendlich sieben Projekte und Unternehmen in den Kategorien Erde, Feuer, Wasser, Luft, Sustainable Plastics, Nachhaltige Gemeinde und Jugend als Sieger hervor. Die Kategorie Wasser sicherten sich Walter Kreisel und Manfred Ledermüller von Imhotep. "Phantor" nennt sich der atmosphärische Hochleistungs-Wassergenerator, den die beiden Masterminds nach einem Afrika-Besuch von Walter Kreisel erschaffen haben. Er saugt warme Umgebungsluft an und kühlt diese ab, sodass die in der Luft enthaltene Feuchtigkeit kondensiert. Aufbereitet steht das Kondensat schließlich als Trinkwasser zur Verfügung.

Elefant, der Wasser riechen kann

Anders als die meisten herkömmlichen atmosphärischen Wassergeneratoren ist der "Phantor" sowohl für den stationären als auch für den halbstationären Einsatz konzipiert. Benannt haben ihn die beiden Tüftler übrigens nach dem Elefanten, der Wasser über mehrere Kilometer riechen und sogar danach bohren kann. Imhotep darf sich aber nicht nur über den Sieg in der Kategorie Wasser freuen. Beim Online-Publikumsvoting, an dem mehr als 61.000 Personen teilnahmen, wurde das Freistädter Unternehmen mit seinem "Phantor" zum Gesamtsieger des Energy Globe Austria gekürt.

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Alexander Van der Bellen Interessieren Sie sich für diesen Ort? Fügen Sie Orte zu Ihrer Merkliste hinzu und bleiben Sie auf dem Laufenden. Freistadt Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.

Artikel von Christian Ortner