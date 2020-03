Mühlviertler fühlen sich in Spanien im Stich gelassen

Der lang geplante Urlaub in Gran Canaria bietet alles andere als die erhoffte Entspannung. Als die beiden vor zehn Tagen im sonnigen Spanien landeten, ahnten sie noch nicht, dass das Coronavirus das Leben in Europa praktisch lahmlegen würde. Es stellte sich die Frage: dort bleiben oder heimfliegen? Wer zahlt die Mehrkosten? Die Mühlviertler wollen nach Hause – eine Empfehlung, die auch Bundeskanzler Sebastian Kurz allen 40.000 urlaubenden Österreichern gegeben hat.

Doch von dem deutschen Reiseanbieter, bei dem das Paar den dreiwöchigen Urlaub gebucht hatte, hofften sie vergeblich auf Unterstützung. „Sie sagten uns, eine frühere Rückreise müssten wir selbst organisieren, sie hätten keine Tickets. Wir sind extrem enttäuscht. Wir bekommen keine Unterstützung und werden unfreundlich behandelt“, sagt der Mühlviertler. Das Paar konnte selbst einen Rückflug buchen, doch auch bei der Frage nach Hilfe bei der Fahrt vom Hotel zum Flughafen ist es vom Reiseveranstalter abgewimmelt worden: „Sie sagten uns: Wenn Sie das Ticket nicht bei uns gekauft haben, kümmern Sie sich auch darum selbst.“ Die Flugtickets nach Köln und weiter nach Wien haben die beiden in der Tasche, ob ihre Flieger aber tatsächlich abheben werden, ist unklar. Und auch, was danach mit ihnen passiert. Ob sie in Quarantäne müssen oder nicht. Deshalb kontaktierten sie auch das Außenministerium. Die Oberösterreicher registrierten sich bei der dafür eingerichteten App, doch Kontakt habe bisher niemand mit ihnen aufgenommen. Die Anfrage der OÖNachrichten beim Außenministerium blieb bis gestern Abend ebenso unbeantwortet.

Die letzten Stunden können die Mühlviertler nicht genießen. Auf den Straßen in Playa del Ingles sind wegen der Ausgangssperre kaum Menschen unterwegs, der Großteil der Geschäfte ist wie bei uns geschlossen. In der Bungalowanlage sei alles ruhig. Strandbesuche sind verboten. „Viele genießen Sonne und Pool, als ob alles normal wäre“, wundern sich die Oberösterreicher. Nach und nach reisen die Gäste ab – hoffentlich auch bald die beiden Mühlviertler. Sie freuen sich auf daheim.

Haben Sie aufgrund der Coronakrise ein Problem, das Sie nicht lösen können? Wenden Sie sich per Mail an corona@nachrichten.at an uns.

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Sebastian Kurz Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.