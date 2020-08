Mühlviertler Ehepaar erschlich sich 22.000 Euro Sozialhilfe

Die 62-jährige Frau und ihr 67-jähriger Ehemann sollen das bereits seit Anfang Juni 2016 so praktiziert haben, jetzt flog ihr Betrug auf.

Ihnen wird vorgeworfen, falsche Angaben bei den Bezirkshauptmannschaften Rohrbach und Urfahr-Umgebung gemacht zu haben, um sich höhere Sozialleistungen zu erschleichen. Unter anderem logen die Mühlviertler über familiäre Verhältnisse und erklärten den Mitarbeitern der Sozialhilfeabteilungen, sie würden getrennt leben.

Tatsächlich lebten der Pensionist und seine Frau aber weiterhin in einer gemeinsamen Wohnung, bis sie 2018 ins untere Mühlviertel (Bezirk Urfahr-Umgebung) übersiedelten. Dort wohnten die Eheleute in zwei nebeneinanderliegenden Wohnungen. Schließlich mietete sich die 62-Jährige eine Haushälfte im Bezirk Rohrbach. Ihr Mann hielt sich fast immer bei ihr auf, offiziell lebte der 67-Jährige aber bei seiner Schwester in Linz.

Sowohl die Frau als auch der Mann wurden somit von den Behörden als Alleinlebende eingestuft und bezogen monatlich Mindestsicherung bzw. Sozialhilfe. Mit ihren Betrügereien verursachten sie einen Gesamtschaden über 22.000 Euro.