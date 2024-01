Mühlviertler Altbauer (87) bei Waldarbeiten tödlich verunglückt

Zum zweiten Mal binnen weniger Tage ist es in Oberösterreich zu einem tödlichen Forstunfall gekommen: Nachdem am Montag ein 53-Jähriger in Munderfing (Bezirk Braunau) bei Arbeiten in einem Waldstück sein Leben verlor, ereignete sich nun ein ähnlicher Vorfall im Mühlviertel. Ein 87-Jähriger war am Mittwochvormittag unweit seines Hofes im Gemeindegebiet von Saxen im Bezirk Perg in seinem Wald beschäftigt, als er von dem Ast einer fallenden Esche am Kopf getroffen wurde. Der Altbauer erlitt dabei so schwere Verletzungen, dass er noch an der Unfallstelle starb, teilte die Polizei am Mittwochnachmittag mit.

