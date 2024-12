Mühlviertler Alkolenker lag betrunken neben Auto: Polizei übergab ihn seiner Frau

Am Montagabend bemerkte eine Polizeistreife gegen 22:45 Uhr im Ortsgebiet von Grein eine beschädigte Straßenlaterne an der Kreuzung der B3 mit der L573. Vor Ort fand sich ein eindeutiger Hinweis auf den mutmaßlichen Unfallverursacher: das Kennzeichen seines Fahrzeugs lag direkt vor der Laterne.

Die Ermittlungen führten die Beamten zur Zulassungsadresse des Fahrzeughalters. Dort entdeckten sie den Wagen, der sichtbare Beschädigungen aufwies, abgestellt vor dem Wohnhaus. Der Lenker, ein 62-jähriger Mann aus dem Bezirk Perg, lag in alkoholisiertem Zustand neben dem Auto. Obwohl er einräumte, selbst gefahren zu sein, bestritt der Mann jegliche Beteiligung an einem Unfall. Wie das Kennzeichen an die Unfallstelle gelangt war und wie die Schäden an seinem Auto entstanden, konnte er sich "nicht erklären".

Alkotest verweigert

Die deutlichen Anzeichen von Alkoholisierung ließen den Verdacht auf Trunkenheit am Steuer aufkommen. Der 62-Jährige konnte sich kaum auf den Beinen halten und scheiterte mehrfach an einem Alkotest. Schließlich verweigerte er den Test gänzlich. Nach einer rechtlichen Belehrung wurde der Mann wegen Fahrerflucht und Verdachts auf Alkohol am Steuer angezeigt. Die Polizei übergab ihn anschließend in die Obhut seiner Ehefrau.

