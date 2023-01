Mühlviertler (66) bei Frontalkollision tödlich verunglückt

Beide Personen wurden beim Unfall in ihren Fahrzeugen eingeklemmt.

Der 66-Jährige war gegen 15.30 Uhr mit seinem Auto in Richtung Linz unterwegs, als er aus bisher unbekannter Ursache stark nach links lenkte und frontal gegen das Auto einer 41-Jährigen aus Pergkirchen prallte, die zeitgleich in der entgegengesetzten Richtung auf dem Weg nach Perg war.

Durch den heftigen Aufprall überschlug sich das Auto des Mannes zweimal und kam schließlich auf der Fahrbahn auf dem Dach liegend zum Stillstand. Die 41-Jährige wurde mit ihrem Auto in den angrenzenden Straßengraben geschleudert.

Der Wagen des 66-Jährigen blieb auf der Fahrbahn mittig am Dach liegen. Bild: fotokerschi.at

Mit einer hydraulischen Schere befreiten die alarmierten Einsatzkräfte der Feuerwehren Perg und Schwertberg die beiden schwerverletzten Lenker aus den Autowracks. Nach der Erstversorgung wurden die beiden ins Spital gebracht, der 66-Jährige erlag laut Polizei am Medcampus III in Linz am Abend seinen schweren Verletzungen. Die zweite Unfallbeteiligte wurde ins UKH Linz gebracht. Die Angehörigen werden vom Kriseninterventionsteam betreut.

Die 41-Jährige wurde mit ihrem Auto in den angrenzenden Straßengraben geschleudert. Bild: fotokerschi.at

