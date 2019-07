Zwölf Anzeigen für unbelehrbaren Autofahrer

Zuerst wurden Polizisten in Ottensheim auf den 21-Jährigen aufmerksam, als er um 17:50 Uhr mit seinem Pkw die Einbahn im Bereich einer Supermarktausfahrt entgegen der vorgeschriebenen Fahrtrichtung verließ. Beim Einordnen in den fließenden Verkehr nötigte er einen anderen Verkehrsteilnehmer zum Ablenken bzw. Abbremsen. Daraufhin führten die Polizisten eine Lenker- und Fahrzeugkontrolle bei dem Mann durch. Dabei wurde festgestellt, dass der 21-Jährige aus Puchenau keinen Führerschein besitzt, der gelenkte Pkw nicht zum Verkehr zugelassen ist und die Begutachtungsplakette abgelaufen war und nicht zum Kennzeichen passte. Der Mann hatte ein anderes Kennzeichen auf den Pkw montiert, das auf seine Frau zugelassen war, und wollte so eine aufrechte Zulassung vortäuschen. Daher wurde ihm das weitere Lenken untersagt und die Kennzeichen wurden vorläufig abgenommen.

Am selben Tag um 22:30 Uhr wurde der 21-Jährige erneut von Polizisten als Fahrzeuglenker beobachtet. Auf der B 127 im Gemeindegebiet von Puchenau war er mit seinem Pkw unterwegs - mit neuen Kennzeichen, die ebenfalls auf seine Frau zugelassen sind. Die Beamten ermittelten, dass der 21-Jährige diese Kennzeichen auf dem zuvor abgestellten Pkw in Ottensheim montierte hatte und anschließend damit nach Hause gefahren war. Daher wurde ihm erneut das Lenken untersagt und die Kennzeichen wurden wieder vorläufig abgenommen. In Summe ergehen 12 Anzeigen gegen den Lenker und 4 Anzeigen gegen die Zulassungsbesitzerin an die Bezirkshauptmannschaft.