Zwist rund um Langlauf-Arena am Sternstein

Wie kann eine touristische Ganzjahresnutzung des Sternsteins am besten gelingen? Darüber gehen in Bad Leonfelden derzeit die Meinungen auseinander. Während ÖVP, die Bürgerliste STIL, FDB (vormals FPÖ) und SPÖ für einen Ausbau der ganzjährigen Sportangebote sind, machen die Grünen keinen Hehl aus ihrer Ablehnung gegenüber einer Intensivierung des Wintersport-Angebots.

Worum geht es konkret? Sowohl das Sommer- als auch das Winterangebot rund um den Berg sollen demnach ausgebaut werden. Für den Sommer sind seitens der Gemeinde ein Mountainbike-Parcours, eine bessere Wander-Infrastruktur sowie neue Möglichkeiten für Veranstaltungen im Gespräch. Im Bereich Langlaufsport haben liegen zwei Projekte privater Investoren auf dem Tisch. Einerseits möchte die Sternstein Lift GmbH in unmittelbarer Nähe des Lifts eine Langlauf-Arena mit 3,7 Kilometer langer Loipe beim Sternstein sowie einen Speicherteich für die Kunstschneeproduktion errichten. Die zweite Projektgruppe rund um den Unternehmer Peter Möllinger verfolgt eine Modernisierung der Sternwald-Arena in Weigetschlag.

„Wir stehen bei dem Vorhaben der Ganzjahresnutzung als Gemeinde ganz am Anfang“, sagt Bad Leonfeldens Bürgermeister Thomas Wolfesberger (VP). Die Details – ausgegangen wird derzeit von einer Investitionssumme von fünf Millionen Euro - würden den Gemeinderat in den kommenden Monaten noch intensiv beschäftigen. Zuvor werden beim eingeleiteten Flächenwidmungsverfahren für die Prüfung der Machbarkeit der beiden Langlaufkonzepte die Expertisen der Fachdienststellen des Landes eingeholt.

„Da wird analysiert, was geht forstrechtlich, wie sieht es mit dem Wasser aus und welche Umweltaspekte spielen hinein. Diese Stellungnahmen warten wir jetzt einmal ab“, erklärt Wolfesberger, der auf eine breite politische Mehrheit für die Ganzjahresnutzung verweist: „Ich bin froh, dass sich 21 von 25 Gemeinderäten und somit vier von fünf Fraktionen für eine touristische Weiterentwicklung am Sternstein ausgesprochen haben. Gerade in den Pandemiejahren haben wir gesehen, welch großes Potenzial in unserem Hausberg steckt.“

Kritik an dem Ausbau kommt hingegen von den Grünen, die im Gemeinderat hinter der ÖVP die zweitstärkste Fraktion stellen. Jede öffentliche Investition solle sich zuallererst auf einen sanften Sommertourismus konzentrieren. Ein auf Kunstschnee basierendes Langlaufzentrum auf 800 Metern Seehöhe sei hingegen in Zeiten von Rekordhitze damit einhergehender und Trockenheit abzulehnen. „Alleine wenn ich an die Kühltürme zur Kühlung des Wassers für die Schneekanonen denke, wirkt diese Anlage aus ökologischer und nachhaltiger Sicht völlig aus der Zeit gefallen! So ein Projekt hätte besser ins letzte Jahrtausend als in das Jahr 2022 gepasst“, so Grünen-Sprecher Thomas Kronsteiner. Die Kritik der Grünen betrifft vor allem das Langlaufzentrum beim Sternsteinlift. Das Projekt für Weigetschlag sei in seiner derzeitigen Form zwar ebenfalls klar abzulehnen, dort könnte man auf Basis der bestehenden Loipen über eine nachhaltige Weiterentwicklung zumindest nachdenken.