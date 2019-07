Der Breitenstein in Kirchschlag, großes Erholungs- und Aktivzentrum am Nordrand des Linzer Zentralraums: Die renovierte „Stifter-Villa“ am Osthang des Breitensteins nimmt nach ihrer Sanierung als multifuktionales Zentrum wieder volle Fahrt auf. Der Klettergarten am Westhang ist ein stark frequentierter Tummelplatz. Das Bogensportzentrum im Nordwesten – dessen Erweiterung allerdings viele Bewohner scharf kritisieren – ist ein Tourismus-Magnet.