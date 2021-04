Zweiwöchige Sperre der Umfahrung Freistadt in Richtung Norden

Auf eine Menge zusätzlichen Verkehr müssen sich die Bewohner Freistadts in den kommenden beiden Wochen einstellen. Vom 12. bis voraussichtlich 25. April wird auf der Mühlviertler Schnellstraße S10 zwischen den Anschlussstellen Freistad Süd und Freistadt Nord die Richtungsfahrbahn Prag gesperrt. Der gesamte Verkehr in Richtung Norden wird in diesem Zeitraum auf die B125 und damit durch das Stadtgebiet abgeleitet. Das gab der Schnellstraßenbetreiber ASFINAG gestern bekannt.

Grund für die Sperre sind Wartungsarbeiten entlang der Tunnel- und Unterflurabschnitte. So sind beispielsweise auf Höhe der Lärmschutz-Galerie „Brandstätter“ Instandsetzungen der Brandschutzverkleidung erforderlich. Außerdem stehen Arbeiten bei Asphalt und Fahrbahnübergängen sowie bei Tunnel-Lüftungsanlagen an. Weitere Wartungsarbeiten sind noch bis 23. Mai vorgesehen. Dafür werde man aber mit Teilsperren einzelner Fahrstreifen der Richtungsfahrbahn Linz das Auslangen finden, so die ASFINAG.

Der Zeitpunkt der Arbeiten wurde auch mit Blick auf bevorstehende Corona-Öffnungsschritte gesetzt: Derzeit ist aufgrund der Pandemie-Bestimmungen in Österreich und Tschechien das Verkehrsaufkommen auf der S 10 auf etwa die Hälfte des Niveaus von 2019 gesunken. Das Zeitfenster für die Arbeiten sei vor diesem Hintergrund günstig. Es ist zu erwarten, dass das Verkehrsaufkommen im weiteren Jahresverlauf wieder steigen wird. Dann wären auch die Folgen einer Sperre wesentlich gravierender als jetzt.

Entlang der S10 werden größere Wartungsarbeiten vorgenommen.