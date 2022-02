Zweiter Anlauf für Kindergarten-Ausschreibungen

Eine deutliche Überschreitung der Baukosten gegenüber dem mit dem Land Oberösterreich abgestimmten Finanzierungsplan hatte im vergangenen Jahr die Ausschreibung für den Kindergarten-Neubau im Ortsteil Grünbichl ergeben. Daraufhin wurde das Projekt noch einmal überarbeitet und auf Einsparungspotentiale überprüft. Auch die Förderungen des Landes Oberösterreich mussten angepasst werden, um die Umsetzung des Projektes in einem zweiten Anlauf zu ermöglichen.

Auf der Basis dieser neuen Projektunterlagen hat Pregartens Gemeinderat in seiner Februar-Sitzung die Aufträge für wesentliche Bauabschnitte vergeben. Damit wurden Mittel für Investitionen in Höhe von rund 2,5 Millionen Euro freigegeben. Aufgrund der Corona- Situation und der allgemeinen Marktlage konnten nicht alle Einsparungspotentiale vollständig erreicht werden. Die bereits im Vorjahr einsetzende und wohl auch noch anhaltende Teuerung in der Baubranche trieb Pregartens Gemeindepolitiker zur Eile. Eine rasche Auftragsvergabe sei das Gebot der Stunde gewesen, um die Kosten im Rahmen halten zu können, betont Bürgermeister Fritz Robeischl: "Jetzt kann alles für einen umgehenden Baubeginn in die Wege geleitet werden. Mit unseren Partnern von der LAWOG, den Architekten Johann Zaunrieth und Dietmar Moser sowie dem Familienbund schaffen wir jetzt eine moderne Einrichtung für unsere Kleinsten, die ab September 2023 in Betrieb gehen wird."