Zweite Abbiegespur bei Donaubrücke verschafft Pendlern etwas Erleichterung

Die Errichtung einer zweiten Abbiegespur bei der Abfahrt auf der oberösterreichischen Seite der Brücke habe eine spürbare Entlastung gebracht. Unternehmer Leonhard Helbich-Poschacher: "Vor allem in Richtung Perg ist der Verkehr deutlich flüssiger geworden. Ich kann von meinem Büro aus die Situation täglich gut einsehen und muss daher sagen: Kompliment an die Landespolitik und die Abteilung Straßenbau. Der Bau der zweiten Abbiegespur ist in Kombination mit der induktiven Ampelanlage sowohl technisch als auch vom Verkehrsfluss her absolut gelungen."

Die Stau-Situation habe sich klar verbessert, bestätigt auch Josef Scheuchenegger, Betriebsratsobmann beim Maschinenbauer Engel, der mit seinen Werken in Schwertberg, St. Valentin und Dietach auf beiden Seiten der Donau unmittelbar betroffen ist: "Etwa 1000 Mitarbeiter von Engel müssen diese Brücke queren. Die Zeitersparnis ist seit der zweiten Abbiegespur spürbar."

Habe ein betroffener Engel-Mitarbeiter zuvor durchschnittlich drei bis vier Stunden pro Woche für den Arbeitsweg über die Brücke benötigt, habe sich diese Zeit nun auf etwa eine Stunde reduziert. "Wir haben diese Zeitersparnis grob auf das Einkommen umgerechnet. Jeder Engel-Mitarbeiter spart sich damit pro Jahr 2500 Euro. Das ist nicht wenig", so Scheuchenegger.

Kein Ersatz für neue Brücke

Muss nun also die Dringlichkeit eines Brücken-Neubaus neu bewertet werden? Keineswegs, sagt Helbich-Poschacher: "Das technische Ablaufdatum der alten Brücke endet 2027. Das ist ebenso eine Tatsache wie die viel zu schmale Fahrbahn. An einer neuen Brücke führt kein Weg vorbei." Außerdem gebe es nach wie vor Probleme im Verkehr Richtung Linz. Hier sind Staus nach wie vor Alltag. Als Nadelöhr erweist sich dabei die knapp 100 Meter lange Strecke zwischen der Einbindung der B123 auf Höhe des Obi-Baumarkts bis zur Brückenauffahrt. Hier schlägt der Verein "DoNeuBrücke" den Bau einer zusätzlichen Spur vor. "Dann könnten alle Fahrzeuge, die von der B123 kommen und auf die Brücke auffahren, direkt auf dieser Spur bleiben, und der Verkehrsfluss in Richtung Linz wäre nicht unterbrochen", sagt Helbich-Poschacher.

Dialog mit Anrainern führen

Ernst nehmen wollen die Proponenten einer neuen Brücke die Anrainer-Bedenken aus den niederösterreichischen Gemeinden. Helbich-Poschacher: "Für eine vernünftige Lösung müssen wir auch die Bürger aus St. Pantaleon und St. Valentin mit ins Boot holen. Dafür wäre jetzt der ideale Zeitpunkt. Die Politik muss diese Sorgen ernst nehmen. Aber irgendwann muss dann auch eine Entscheidung getroffen werden." Die lange Verfahrensdauer bei der Umfahrung Pyburg sei ein mahnendes Beispiel. So etwas gelte es bei der neuen Donaubrücke unbedingt zu verhindern.

Artikel von Bernhard Leitner Lokalredakteur Mühlviertel b.leitner@nachrichten.at